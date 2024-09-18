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Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 13:09
  • Giriş: 18.09.2024 13:09
  • Güncelleme: 18.09.2024 13:10
Kaynak: AA
Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Sadık Ergen idaresindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ergen ile araçta bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergen ve Ilgar'ın cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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