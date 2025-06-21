Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.
Mustafa Yücel idaresindeki 27 RZ 516 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Güneykaş köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Mustafa Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün eşi Sıdıka Yücel yaralandı.
Sürücünün cesedi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.