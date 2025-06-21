Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Özçalkap idaresindeki 46 AG 354 plakalı kamyonet, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ve araçtaki Mahmut Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.