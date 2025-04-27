Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için gelirken kullandığı motosiklet şarampole devrilen Ahmet Turan Demirtaş (38) hayatını kaybetti, yanındaki Merve D. ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Turan Demirtaş’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demirtaş ve arkasındaki Merve D. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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