Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 34 BTL 437 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 2 kişi ile onları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.