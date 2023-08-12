Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 44 EN 933 plakalı otomobil, Yeşilyayla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.