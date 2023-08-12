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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 12:57
  • Giriş: 12.08.2023 12:57
  • Güncelleme: 12.08.2023 12:58
Kaynak: AA
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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 44 EN 933 plakalı otomobil, Yeşilyayla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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