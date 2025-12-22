Giriş / Abone Ol
Adıyaman'da şişme bot alabora oldu: Gölette kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti’nde şişme botun alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan 32 yaşındaki Fatih Çakır’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel
  • 22.12.2025 12:15
  • Giriş: 22.12.2025 12:15
  • Güncelleme: 22.12.2025 12:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Saray Burnu mevkisinde dün arkadaşlarıyla bindikleri şişme botun devrilmesi sonucu baraj göletine düşen Fatih Çakır'ı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Çakır'ın cenazesine ulaşıldı.

Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahta ilçesinde dün, şişme botun alabora olmasıyla gölete düşen 4 kişi kurtarılmış, kaybolan Fatih Çakır için arama çalışması başlatılmıştı.

