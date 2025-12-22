Adıyaman'da şişme bot alabora oldu: Gölette kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti’nde şişme botun alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan 32 yaşındaki Fatih Çakır’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saray Burnu mevkisinde dün arkadaşlarıyla bindikleri şişme botun devrilmesi sonucu baraj göletine düşen Fatih Çakır'ı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Çakır'ın cenazesine ulaşıldı.
Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
