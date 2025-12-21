Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişi aranıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Saray Burnu yakınlarında balık tutmak için baraj göletine şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu gölete düştü.

Çevredeki balıkçılar tarafından E.E, R.Ü, C.E, B.A. kurtarılırken F.Ç. gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye kurtarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar F.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kurtarılan 4 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.