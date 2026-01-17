Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyon: 14 tutuklama
Adıyaman’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14’ü tutuklandı. Operasyonda silahlar, balistik yelekler, uyuşturucu haplar, POS cihazları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Adıyaman'da 14 Ocak günü suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalanmıştı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 balistik yelek, 91 mermi, 2 kelepçe, 8 tabanca kılıfı, 7 pos cihazı , 11 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve dijital materyal ele geçirilmişti.