Adıyaman'da TIR'la otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gürcistan plakalı otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Seyfi Can Önal idaresindeki Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.