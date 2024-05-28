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Adıyaman'da TIR'la otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gürcistan plakalı otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Güncel
  • 28.05.2024 09:44
  • Giriş: 28.05.2024 09:44
  • Güncelleme: 28.05.2024 09:48
Kaynak: AA
Adıyaman'da TIR'la otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyfi Can Önal idaresindeki Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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