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Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 15:21
  • Giriş: 19.08.2023 15:21
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:22
Kaynak: AA
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Adıyaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahta-Diyarbakır kara yolu 23. kilometrede, E.Ç. idaresindeki 55 AEC 170 plakalı hafif ticari araç ile T.Ş'nin kullandığı 72 AL 055 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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