Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobili çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

