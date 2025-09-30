Adıyaman'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 4 can kaybı

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.