Adıyaman'da yüksek gerilim hattı can aldı

Adıyaman'da çalıştığı esnada yüksek gerilim hattına temas eden 43 yaşındaki Abdurrahman Atlı, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karapınar Mahallesi 2857 Sokak içerisindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun tek katlı evinin damında boyama yapan Abdurrahman Atlı, boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Durumu fark eden yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Ekiplerin sevk edildiği sırada yurttaşlar, damda hareketsiz yatan Abdurrahman Atlı'nın ayaklarına dama kovalarla getirdikleri toprağı döktü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Abdurrahman Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Atlı'nın cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

"BENZER OLAYLAR YAŞANDI" İDDİASI

Öte yandan bölgede evlerin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattından dolayı daha önceden de benzer şekilde yaralamalı ve ölümlü olayların yaşandığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.