Adıyaman'da yüzlerce balya yanarak kül oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yüzlerce balya yanarak kül oldu.

Yangın, Şuhut’un Atlıhisar köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, dün gece bin adet balyanın olduğu arazide yangın çıktı.

Çıkan yangındaki dumanları gören çevredekiler durumu köy muhtarı, jandarma ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 4 saatlik bir süre içerisinde yangını söndürdü.

Yangında bin adet balya ziyan oldu.