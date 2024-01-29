Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.01.2024 10:29
  • Giriş: 29.01.2024 10:29
  • Güncelleme: 29.01.2024 10:29
Kaynak: AA
Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 AL 877 plakalı otomobil ve 44 ACF 933 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.E. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol