Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 AL 877 plakalı otomobil ve 44 ACF 933 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü A.E. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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