Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama

Adıyaman'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.