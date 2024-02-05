Adıyaman Gaziantep Karayolunda kaza: 4 yaralı

Adıyaman Gaziantep Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Besni Sugözü köyü yakınlarında oldu. İbrahim Y. idaresindeki 33 AKA 481 otomobil ile karşı şeritten gelen İsmail G. idaresinde ki 02 DZ 169 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Hacı Yusuf Y. ve Haci G. hafif yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.