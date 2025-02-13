Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta kaymakamlıklarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.