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Adıyaman Valiliği duyurdu: 6 Şubat günü eğitime ara verilecek

Adıyaman'da, depremin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anmalardan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek. Kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayılacak.

Güncel
  • 03.02.2025 13:56
  • Giriş: 03.02.2025 13:56
  • Güncelleme: 03.02.2025 14:01
Kaynak: DHA
Adıyaman Valiliği duyurdu: 6 Şubat günü eğitime ara verilecek
Fotoğraf: DHA

Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları nedeniyle eğitime ara verilecek.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

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