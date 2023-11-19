Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde bu yana devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adıyaman-Kahta kara yolu ile bazı noktalarda su taşkınları sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ile kara yolları ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da da gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.