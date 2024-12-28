Adıyaman ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu
Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kaynak: AA
Kentte sabah başlayan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
İlçede sis nedeniyle araçlar farları açık ilerlerken, Viranşehir-Mardin ile Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis lambalarını kullanmaları konusunda uyardı.