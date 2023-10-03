Adıyamana'da kazaya karışan motosikleti çaldılar

Adıyaman’da, devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet, kaza sonrası çalındı. Sürücü hastanede tedavi olurken bir şahıs, kazaya karışan motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlığından dolayı gece saatlerinde Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında faaliyet gösteren eczaneye 63 PR 223 plakalı motosikletle gitmeye çalışan Kübra Cicioğlu, eczane yakınlarında bulunan tümsekten geçtiği esnada motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen ve bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü Kübra Cicioğlu yaralandı. Sağlık ekiplerince baygın bir halde hastaneye kaldırılan Cicioğlu’nun 180 bin TL değerindeki motosiklet ise eczane önüne park edildi.

Kübra Cicioğlu hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra motosikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz bir şahıs, soğuk kanlı tavırlarıyla motosikleti sürükleyerek çaldı. Hastane gördüğü birkaç saatlik tedavi sonrası yeniden olay yerine gelen Kübra Cicioğlu, motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, motosikleti çalan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken Kübra Cicioğlu’nun ise kazadan dolayı el ve parmaklarında kırıklar olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ezilmelerin meydana geldiği öğrenildi.

Çalınan motosikletinin biran önce bulunmasını isteyen Cicioğlu, “Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Saat 00.30 ile 02.30 arasında gerçekleşti. Nöbetçi eczane arıyordum, Tümsekten geçtiğim sırada havada yağmurlu olduğu için motorum kaydı ve kaza yaptım. Daha sonrasında vatandaşlar sağ olsunlar yardım ettiler. Motoru park ettik, hemen eczanenin önündeydi motor. Gerçekten çok üzgünüm motorum çalındı. Biz acile gittik ve döndüğümüzde motorun orada olmadığını fark ettik. Daha sonra polis ekipleri geldi, tutanak tutular ve bizlerde şikayetçi olduk. Ben gerçekten anlayamıyorum nasıl çalınabiliyor, ben kaza yaptım orada, kendi canımın peşine düşüp acile gidiyorum ve acilden döndükten sonra motorumu orada bulamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm motorum 180 bin TL civarındaydı. Ben 2-3 yıldır çalışıyordum ve alabildiğim tek şey motorumdu. Daha 1,5 yıl kredisi var o motorun. Henüz kredisi dahi bitmiş değil. Gerçekten çok üzgünüm vicdansızlar yani. Huzur şehrinde yaşıyoruz, Adıyaman’da yaşıyoruz ve deprem bölgesinde yaşıyoruz üstüne üstlük. Depremden sonra kredilerim ertelenmişti hani ben bütün her şeyimle o motoru alabildim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Küçük bir ilde bulunamamasına da hayret ediyorum. Emniyet ekiplerine de haber verdik onların hemen bulacağına inanıyorum çünkü elimizde kamera kayıtları var. Ben motorun saklanmış olmasından şüphe ediyorum Umarım parçalanma gibi bir durum söz konusu olmaz. Benim o motora gerçekten çok ihtiyacım var benim o motordan başka bir şeyim yok. Adıyaman küçük bir yer şuana kadar bulamamasına da inanamıyorum halen” diye konuştu.