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Adıyaman’da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu: Ailesi aranıyor

Adıyaman’da yol kenarında baygın halde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 03.07.2025 09:32
  • Giriş: 03.07.2025 09:32
  • Güncelleme: 03.07.2025 09:34
Kaynak: İHA
Adıyaman’da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu: Ailesi aranıyor

Adıyaman’da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında yurttaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.

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