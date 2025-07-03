Adıyaman’da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında baygın bulundu: Ailesi aranıyor
Adıyaman’da yol kenarında baygın halde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Adıyaman’da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında yurttaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.