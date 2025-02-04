Adıyaman’da 19 kadın depremin belgeselini çekti

Kültür Sanat Servisi

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerin ardından 19 depremzede kadının emeğiyle 04.17 Belgesel çekimi yapıldı. Belgeselin gösterimi yarın saat 19.30’da TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

Belgeselin kameramanı Pınar Arslan, çekim sürecini, "Belgeselin özellikle kadınlara yönelik olmasını istedik. Çünkü ortada yuva yok, sürekli çadır, konteyner. Süreç kadınlar için çok zor. Acı hâlâ ilk günkü gibi. Bu acıları herkes bir görsün, orada hayat devam etmiyor" diyerek anlattı.

Belgesel çekiminde yer alan gazeteci Armen Korkmaz ise şöyle konuştu: "Karanlığın en derin saati 04.17'de yaşanan depremden sonra binlerce kadının hayatı değişti. Biz bu belgeselde kadınlar deprem anında neler yaşadılar, depremden sonra neler yaşadılar, nasıl direndiler, hayata nasıl tutundular, birbirleriyle nasıl dayanıştılar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız kolektif bir hafıza projesi oluşturmak" dedi.