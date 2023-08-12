Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Filistin Caddesi Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Akarslan yönetimindeki 02 ZA 567 plakalı araç ile Davut Cihat yönetimindeki 27 AZ 922 plakalı araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ve yolcu koltuğunda bulunan Danyal Demirci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.