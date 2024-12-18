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Adıyaman’da araçların camları buz tuttu

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 14:08
  • Giriş: 18.12.2024 14:08
  • Güncelleme: 18.12.2024 14:08
Kaynak: İHA
Adıyaman’da araçların camları buz tuttu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Adıyaman’da eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle araç camları buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Adıyaman kent merkezinde sürücüler sabah uyandıklarında buz sürprizi ile karşılaştı. Araçların camları dondurucu soğuklarla buz tuttu. Buz nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırarak buzların çözülmesini bekledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle parklarda cimler, banklar ve kamelyalarında buz tuttuğu kameralara yansıdı.

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