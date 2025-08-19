Adıyaman’da baltalı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

Edinilen bilgilere göre, kavga Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında başlayan tartışma, tarafların birbirine balta ve sopalarla saldırmasıyla büyüdü. Mahallede paniğe yol açan olayda 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karıştığı belirlenen kişilerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.