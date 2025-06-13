Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada zihinsel engelli bir genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Selim U. isimli zihinsel engelli genç bıçakla yaralandı.

Durumu fark eden vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı Selim U’ya sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.