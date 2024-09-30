Adıyaman’da bir erkek evli olduğu kadını katletti

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Erdem Kılavuz tartıştığı evli olduğu Zeliha Kılavuz’u katletti. Olay, önceki gün yaşandı. Erdem Kılavuz ile Zeliha Kılavuz arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Erdem Kılavuz, silahla Zeliha Kılavuz’a ateş etti. Zeliha Kılavuz yere yığılırken, Erdem Kılavuz ise aynı tabancayla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Erdem ve Zeliha Kılavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.