Adıyaman’da çıkan yangında iki ev küle döndü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir evde çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangında 2 ev küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karakoyunlu’ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden aile fertleri kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Sincik ilçe merkezine uzak olan Taşkale köyüne itfaiye ekipleri ulaşana kadar alevler, bitişikteki amcasının oğlu Mehmet Karakoyunlu’ya ait eve sıçradı. Altı ahır olan Mehmet Karakoyunlu’ya ait evdeki hayvanlar dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen Sincik Belediyesi ve Malatya’nın Pötürge Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi.