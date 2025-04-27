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Adıyaman’da 'cin çıkarma' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Adıyaman’da para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte 2 kişi tutuklanırken, adreslerde muska malzemeleri, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Güncel
  • 27.04.2025 10:55
  • Giriş: 27.04.2025 10:55
  • Güncelleme: 27.04.2025 10:59
Kaynak: DHA
Adıyaman’da 'cin çıkarma' operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Adıyaman’da, polisin para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yurttaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

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