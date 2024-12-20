Adıyaman’da depremzedeler asbest riski altında: 300 bin kişi etkilenecek

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerde sağlık sorunları giderek artıyor. Yıkılan binaların yerine yapılan yapılarla ilgili önlem alınmaması sebebiyle moloz yığınları arasında yaşayan yurttaşlar asbest tehlikesiyle mücadele ediyor.

AKCİĞER KANSERİ RİSKİ

Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde Ankara’da 16-18 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Dirençlilik Kongresi düzenlendi. Toplantının ‘Afet Atıklarının Yönetimi’ başlıklı oturumunda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere deprem sonrası Adıyaman’ın son durumunu mercek altına aldı.

Tutdere, moloz yığınlarının büyüklüğüne ve asbest tehlikesine dikkat çekti. Tutdere, yıkılan binaların çoğunluğunun 2010 yılı öncesine ait olduğuna ve bu yapıların büyük bir kısmında asbest kullanıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Depremden sonra ortaya çıkan toplam 350 milyon ton asbesti baz alarak yaptığımız hesaplamalarda önümüzdeki 10 yıl içinde bölgede 300 bin ila 400 bin kişinin, özellikle karın zarı ve akciğer kanseri başta olmak üzere asbest kaynaklı çeşitli kanser türleriyle karşılaşma ihtimali olduğunu gördük. Asbestin yol açacağı hastalıklar hem sağlık sistemi hem de ekonomi üzerinde uzun vadeli ve ağır bir yük oluşturacak.”

ŞANTİYE ALANI

Adıyaman’da 20 milyon ton, depremden etkilenen 11 ilde ise yaklaşık 130 milyon ton moloz oluştuğunu belirten Tutdere, bazı hesaplamaların bu miktarın 350 ila 580 milyon ton arasında olabileceğini öne sürdüğünü söyledi. Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri Adıyaman’da bilanço şöyle:

• Yıkılan bina sayısı: 5 bin 953

• Yapımı devam eden konut sayısı: 47 bin 908

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KARAR ETKİLİ OLMADI

Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan Akevler mahallesinde mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen evlerde ölçüm yapmak isteyen yetkililere mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Özgün, “Firma yetkilisi, ‘ne olursa olsun yıkacağız’ dedi. İnsanların yuvasından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı, onu da alırsan canını al daha iyi” dedi. 6 Şubat depremleri sonrası yıkım az olmasına rağmen rezerv alan kapsamına alınan Akevler Mahallesi’nde geçtiğimiz ay Hatay 5'inci İdare Mahkemesi çok sayıda ev hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

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8 KAMU GÖREVLİSİNE DAHA SORUŞTURMA

Yıkılan binalarla ilgili açılan davalar da devam ediyor. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı ile ilgili sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Adıyaman Valiliği’nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Müşteki avukatlarından Uygar Ekici, "Tarafımızca yapılan itirazların kabul edilerek soruşturma izni verilmesi kararını sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemsiyoruz" dedi.

Maraş’ta 24 kişinin yaşamını yitirdiği Sulayıcı Apartmanı davasının dördüncü duruşmasında, "olası kast ile kasten öldürme" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı’nın tahliye edildiği ortaya çıktı. Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti. Müşteki avukatlarından Kazım Can, "24 insanın ölümüne sebebiyet veren sanığın tahliyesine karar verilmiş olması, mağdur aileler yönünden hayal kırıklığı ile suça ve suçluya karşı cezasızlık algısının doğmasına ve yargı otoritesine karşı güvensizlik algısının doğumuna sebebiyet vermiştir" dedi.