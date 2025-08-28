Adıyaman’da emniyet binasında şüpheli ölüm

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında yüksekten düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mustafa Uğur (32), emniyet binasının 2’nci katından iddialara göre aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.