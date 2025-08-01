Adıyaman’da ev yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı.

Yangın, Kahta ilçesi Girne Mahallesi’nde bulunan bir evde çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yaşayan kişilerin ifadelerine başvurulurken, yangının kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılıyor.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.