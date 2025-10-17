Adıyaman’da eylem yapan CHP’li kadınlar: "Bu tablo kader değil, iktidarın tercihidir"

CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla eylem düzenledi. Eylemin ardından basın açıklamasını okuyan CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Çetin, yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine dikkat çekerek “Yoksulluğu yöneten değil, bitiren bir Türkiye için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN 17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ, BUGÜN BİR TAKVİM YAPRAĞINDAN İBARET DEĞİL"

Yoksulluğun kader olmadığını söyleyen Çetin şunları kaydetti:

“Milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, ‘Yeter artık!’ deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor.“Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. Ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi.”

"YOKSULLUĞUN BİLE CİNSİYETİ VAR"

Kadınların yoksulluktan orantısız şekilde etkilendiğini dile getiren Çetin, TÜİK verilerine dikkat çekerek, “Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor. TÜİK’in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor” şeklinde konuştu.