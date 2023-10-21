Adıyaman’da feci kaza: 10 yaralı

Adıyaman’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Leyla D. idaresindeki 02 ABE 946 plakalı otomobil, Serkan S. idaresindeki 25 ABM 659 plakalı hafif ticari araç ile Selahattin Y. idaresindeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10’uncu kilometresinde çarpıştı.

Kazada 3 aracın sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.