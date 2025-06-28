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Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.06.2025 12:44
  • Giriş: 28.06.2025 12:44
  • Güncelleme: 28.06.2025 12:44
Kaynak: İHA
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman-Samsat kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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