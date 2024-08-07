Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adıyaman’da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağaçlardan fıstık çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 21:08
  • Giriş: 07.08.2024 21:08
  • Güncelleme: 07.08.2024 21:08
Kaynak: AA
Adıyaman’da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan şüpheliler T.Ö., Y. C., A.G. ile E.A. ilçeye bağlı Karagüveç Köyünde fıstık bahçesinden yaklaşık 250 kilogram fıstık çaldıkları esnada ekiplerce suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol