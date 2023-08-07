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Adıyaman’da hafif ticari araç şarampole düştü: 2’si ağır 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 15:30
  • Giriş: 07.08.2023 15:30
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:30
Kaynak: İHA
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Adıyaman’da hafif ticari araç şarampole düştü: 2’si ağır 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S (55) yönetimindeki hafif ticari araç, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü sürücü ile birlikte araçta bulunan M.A.S., K.A., (18), R.A. (20), H.A.(25) ve S.A. (54) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü M.A.S. ve araçta yolucu olarak bulunan K.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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