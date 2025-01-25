Adıyaman’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında İsrafil Yalçın idaresindeki hafif ticari araç ile Emame Kuşçu idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Yaşanan kazada sürücülerden Emame Kuşçu yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.