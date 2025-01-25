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Adıyaman’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 17:09
  • Giriş: 25.01.2025 17:09
  • Güncelleme: 25.01.2025 17:09
Kaynak: İHA
Adıyaman’da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında İsrafil Yalçın idaresindeki hafif ticari araç ile Emame Kuşçu idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücülerden Emame Kuşçu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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