Adıyaman’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Ören köyü istikametinden Gölbaşı istikametine gelen F.K. idaresindeki 02 HC 897 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen İ.B. idaresindeki 02 EA 532 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücü F.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.K., A.K., E.K., G.K., Ö.K., T.K., Z.K. ve M.K.E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.