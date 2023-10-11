Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 aracın çarpışması soncu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 10’unca kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet S. yönetimindeki 02 KC 995 plakalı otomobil ile İlyas E. yönetimindeki 21 AAG 941 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Nurdan E. ve Esila E. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.