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Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2024 17:05
  • Giriş: 11.11.2024 17:05
  • Güncelleme: 11.11.2024 17:06
Kaynak: İHA
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mert B. idaresindeki otomobil ile Harun Ç. idaresindeki otomobil, Kahta ilçesi Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan Harun Ç, Nuri Ç, Ramazan B, Mert B, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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