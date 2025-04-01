Adıyaman’da iş cinayeti: Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 2 işçiden 1’i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 16 Mart tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ. ile M.Y. isimli 2 işçi elektrik akımına kapılmış ve her 2 işçi de ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hastanede yaklaşık 15 gündür tedavi altında olan işçilerden M.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.Y’nin cenazesi tamamlanan işlerden hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.