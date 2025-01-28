Adıyaman’da kaçak silah ve kumar operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 3 kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek toplamda 4 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 12 şahsa da toplamda 98 bin 498 TL idari para cezası uygulandı. Aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.