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Adıyaman’da kamyon park halindeki TIR'lara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da seyir halindeki kum yüklü kamyon, Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı ardından devrildi. Kazada TIR'lardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.

Güncel
  • 11.03.2025 14:18
  • Giriş: 11.03.2025 14:18
  • Güncelleme: 11.03.2025 14:23
Kaynak: AA
Adıyaman’da kamyon park halindeki TIR'lara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: AA

Adıyaman’da kum yüklü kamyonun park halindeki TIR'lara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

G.B. idaresindeki kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı ardından devrildi.

Kazada TIR'lardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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