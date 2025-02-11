Adıyaman’da kar köy yollarını kapattı

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Adıyaman’da 49 köy yolu ve bağlı 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının bazı yerleşim yerlerinde 30 santime ulaştı. Adıyaman’ın Besni ilçesinde 11, Gölbaşı ilçesinde 30, Kahta ilçesinde 3, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 49 köy yolu ve bağlı 45 mezra yolu kapandı. Diğer taraftan Adıyaman’ın Malatya ve Gaziantep illeriyle bağlantı yollarında kar yağışı nedeniyle yer yer ulaşım sorunu yaşandı. Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kırsalda, Karayolları ekipleri ise ana arter yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.