Adıyaman’da konteyner kentte korkutan yangın

Adıyaman’da konteyner kentte meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, depremden dolayı Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kente yerleştirilen bir depremzedenin kaldığı konteyner de yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.