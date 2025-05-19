Adıyaman’da korkutan ev yangını

Adıyaman’da bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2166 Sokak içerisinde bulunan iki katlı evde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.